Стиви Уандер поздравил Камалу Харрис с юбилеем

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 24 0

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис отпраздновала юбилей

Стиви Уандер поздравил Камалу Харрис с юбилеем

Фото: Reuters/acquelyn Martin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кандидату в президенты США от демократов исполнилось 60 лет.

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис отпраздновала юбилей. О том, как все прошло, рассказали РИА Новости.

Легендарный американский певец, музыкант и композитор Стиви Уандер сыграл и спел для политика во время ее посещения церкви в штате Джорджия. Она была явно растрогана и смущена. На протяжении всего исполнения Харрис еле сдерживала слезы и смущенно улыбалась.

Примечательно, что присоединиться к поздравлениям решил и соперник Харрис в борьбе за пост президента Америки Дональд Трамп.

«Поздравляю с 60-летним днем рождения, Камала!» — опубликовал Трамп запись в личном блоге в сети.

Не прошло и пару часов с начала перемирия, как представитель республиканцев вновь принялся за старое и продолжил унижать оппонентку, обвиняя Харрис в притворстве и отсутствии совести. Сама Камала решила провести день в атмосфере праздника и не вступать в перепалки со своим главным соперником.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия не допустит появление на Украине ядерного оружия.

+6° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:49
Монах УПЦ находится в тяжелом состоянии после нападения на собор в Черкассах
1:27
Стиви Уандер поздравил Камалу Харрис с юбилеем
1:05
«Ты для меня самое дорогое»: сын Прилучного поздравил отца с праздником
0:43
«Стало реальностью»: британский журналист обвинил Запад в дезинформации
0:21
Майя Санду отменила брифинг по выборам президента и референдуму о вступлении Молдавии в ЕС
23:59
Трамп обслужил посетителей ресторана быстрого питания в Филадельфии

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
В поселке Якутии мужчина провалился под лед во время рыбалки
Таскал из магазинов: актер Владимир Карпук рассказал о своем детстве
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака