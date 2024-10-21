Для маленьких пациентов: в больницах Донбасса откроют 40 детских комнат

Порядка 160 тысяч малышей смогут оценить новые пространства, когда все будут готовы и открыты.

Сорок детских комнат планируют открыть в больницах Донбасса в ближайшее время. Специальные игровые и развивающие зоны создают для того, чтобы маленькие пациенты быстрее шли на поправку. Несколько таких комнат уже появились на территории Луганской и Донецкой Народных Республик. На очереди — Запорожская и Херсонская области. Проект реализуют активисты «Народного фронта» и Фонда помощи детям Донбасса, который был создан по инициативе Банка «РОССИЯ». Рассказывает корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Со стен с улыбкой смотрят герои любимых мультфильмов, на полках ждут яркие книги со сказками Пушкина и баснями Крылова, а еще на столах разные раскраски с городами большой страны, интерактивные игры и игрушки.

В специальной детской комнате в одной из больниц Харцызска маленькие пациенты теперь смогут играть, развиваться и отдыхать.

Идея оборудовать такие яркие помещения для малышей принадлежит Народному фронту и Благотворительному фонду помощи детям Донбасса, созданному Акционерным Банком «РОССИЯ».

«Это детские комнаты, основная цель которых создать комфортные условия для нахождения детей в медицинских учреждениях. Комнаты, в первую очередь, для того, чтобы скрасить их время, их досуг, чтобы посещение больницы было для них интересным, увлекательным путешествием», — подчеркивает Кристина Федосеева, директор благотворительного Фонда помощи детям Донбасса.

Но здесь не только весело и интересно. Комнаты разрабатывались совместно со специалистами по детскому развитию — каждый элемент принесет пользу ребенку. Одни активности развивают мелкую моторику, другие заставляют думать, третьи знакомят с чем-то новым. Здесь каждый найдет себе занятие по душе.

«Ну, шикарно, конечно, восторг. Все цветное, детям нравится. Мы пока рисовали, рассматривали, еще не успели по всему пройти», — говорит местная жительница Анастасия Майборода.

Дочери Анастасии Ксении всего три года. В детское отделение она попала с простудой. Уже идет на поправку.

Больше всего ей понравилась лошадь-качалка. А пятилетний Сава оценил бизиборды на стенах, это такой развивающий стенд с десятками мелких деталей.

«Я раньше работала в этом отделении, оцениваю выше ста, наверное, потому что никогда у нас не было в Харцызске такой красоты. Дети, я думаю, будут довольны», — говорит Елена Гомонова.

Еще одна задача, с которой идеально справится детская комната, — дать возможность немного отдохнуть родителям, пока ребенок занят играми.

С открытием комнаты она сразу же заполнилась шумом, детским смехом. Одни играют в интерактивные игрушки, другие на чем-то катаются, третьи читают книги, раскрашивают. Здесь очень много разных активностей. Есть даже телевизор с мультфильмами.

Комната в лечебном учреждении Харцызска — только четвертая из планируемых сорока. На территории ДНР открылись две, еще две есть в Луганске. В ближайшее время такие «детские» появятся в больницах Херсонской области и в Запорожье.

«Сегодня у нас открытие детской комнаты, Фонд помощи детям Донбасса запустил такой большой проект. Детям очень нравится, дети в восторге. Все можно пошевелить, поиграться, порисовать, дети за счет этой увлеченности отвлекаются от болезней», — подчеркивает Сергей Самохин, руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в ДНР.

Только по предварительным подсчетам, проект коснется больше 160 тысяч детей, именно столько малышей смогут оценить новые комнаты, когда все будут готовы и открыты. Создатели проекта надеются — так посещение больниц станет для малышей чуть радостнее и еще полезнее.