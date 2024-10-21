Без вариантов: в США признали невозможность победы Украины над Россией

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Bloomberg: в США не видят сценария, при котором Украина победит Россию

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Коллективный Запад откровенно устал от киевского режима.

В Вашингтоне не видят ни одного сценария, при котором Украина могла бы победить Россию. Об этом пишет Bloomberg.

По данным колумниста издания, киевскому режиму не помогут ни огромные денежные вливания — а на сегодня общая сумма уже 175 миллиардов долларов — ни возможная победа на президентских выборах в США Камалы Харрис. С большой долей вероятности даже она будет добиваться прекращения конфликта.

По мнению издания, коллективный Запад откровенно устал от Украины. Кроме того, внимание союзников все больше фокусируется на противостоянии Израиля с Ираном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в районе Кременских лесов сорвана контратака боевиков ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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