Коллективный Запад откровенно устал от киевского режима.

В Вашингтоне не видят ни одного сценария, при котором Украина могла бы победить Россию. Об этом пишет Bloomberg.

По данным колумниста издания, киевскому режиму не помогут ни огромные денежные вливания — а на сегодня общая сумма уже 175 миллиардов долларов — ни возможная победа на президентских выборах в США Камалы Харрис. С большой долей вероятности даже она будет добиваться прекращения конфликта.

По мнению издания, коллективный Запад откровенно устал от Украины. Кроме того, внимание союзников все больше фокусируется на противостоянии Израиля с Ираном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в районе Кременских лесов сорвана контратака боевиков ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.