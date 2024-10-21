Оставил инструкции: глава ХАМАС предвидел свою смерть

Яхья Синвар начал готовить сторонников к такому развитию событий после того, как Израиль устранил лидера ливанской «Хезболлы».

Убитый глава ХАМАС предвидел свою смерть за несколько недель и подготовился, оставив инструкции организации. Яхья Синвар велел движению назначить совет лидеров, который перехватит управление после его гибели.

Более того, по информации газеты Wall Street Journal, глава ХАМАС посоветовал использовать его смерть в пользу движения. По мнению Синвара, Тель-Авив, добившись его ликвидации, будет готов на уступки, а значит, ХАМАС окажется в более выгодной позиции на переговорах. Такие распоряжения он отдал сторонникам сразу после того, как Израиль устранил лидера ливанской «Хезболлы».

Кроме того, стали известны подробности убийства Синвара. Армия Израиля целенаправленно уничтожала туннели на юге сектора газа, где укрывался руководитель движения, выманивая его на поверхность.

Во время одной из таких вылазок его и удалось ликвидировать. При этом Израиль долгое время не мог установить точное местонахождение Синвара из-за того, что тот использовал архаичные средства связи, включая зашифрованные записки.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Яхья Синвар, который стоял у истоков ХАМАС, был убит в палестинском Рафахе 16 октября. Как признались в ЦАХАЛ, это произошло практически случайно, после перестрелки израильских солдат с тремя палестинцами, одним из которых и был Синвар. Его считают организатором нападения на Израиль в прошлом году. На Западе ликвидацию главы ХАМАС называют поворотным моментом в войне на Ближнем Востоке, удобным для переговоров. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что намерен продолжать боевые действия.