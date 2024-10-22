Расчет гаубицы Д-30 уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как гаубица Д-30 уничтожила пункт управления дронов ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Артиллеристы ведут прицельный огонь с расстояния до 15 километров.
Расчеты буксируемых гаубиц Д-30 группировки войск «Днепр» нанесли удар по пункту управления БпЛА ВСУ на Каховском направлении в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Навыки российских артиллеристов отработаны до автоматизма. От расчета установок цели до нанесения удара проходит всего несколько минут, прицельный огонь скоростью до восьми выстрелов в минуту ведется с расстояния свыше 15 километров.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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