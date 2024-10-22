Еще одна страна, которая сейчас пытается определить свой курс и разобраться в отношениях с Россией — это Молдавия. Там прошло двойное голосование. Во-первых, за президента. Действующая Майя Санду набрала 42,45%, ее ближайший соперник Стояногло — 25,99%. И теперь им предстоит второй тур.

Также граждане страны пытались определиться с евроинртеграцией. Получилось примерно поровну. Однако наблюдатели заметили, как странно шел подсчет голосов. В определенный момент Санду и сторонники европейского пути, как по команде, начали резко набирать все больше и больше. Результаты проанализировал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Оппозиция в Молдавии, хоть пока и не выиграла в Президентских выборах, но уже считает себя победителем. Заявляют: если бы голосование проходило по всем стандартам, второй тур был бы не нужен.

«Власть заблаговременно готовилась к триумфу. Уничтожала и запрещала оппозиционные медиа, вводила цензуру, однопартийный контроль над ЦИК, вбрасывала фальшивые социологические опросы, ликвидировала институт наблюдателей на выборах, использовала административный ресурс, причем не только нашего государства. И в итоге — позорнейший провал», — говорит Александр Стояногло, бывший генпрокурор и кандидат в президенты Молдавии.

Причем, провал двойной. Параллельно с президентским голосованием жители выбирали, свяжут ли судьбу с Евросоюзом. В итоге общество разделилось почти 50 на 50 с небольшим перевесом в пользу тех, кто за евроинтеграцию. В долю процента, всего в пару тысяч человек, и то, это голоса избирателей из-за рубежа. Майя Санду тоже празднует победу, правда, сомнительную.

«Референдум был выигран большинством голосов, и это позволяет внести в конституцию принципы, предполагающие присоединение Республики Молдова к Европейскому союзу и демонстрирующие поддержку гражданами этого пути», — заявила Майя Санду, президент Республики Молдова.

Хотя еще полгода назад Запад был уверен, что 70% населения Молдавии — «за» присоединение к ЕС, а их ставленница Санду победит в первом туре.

«За последние четыре года, как она стала президентом, и за последние четыре года, как ОПГ ПАС у нас у власти, Молдова стала беднейшей страной в Европе», — напоминает Алексей Лунгу лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс».

К подсчету голосов сейчас вопросов немало. Так, к полуночи большинство жителей (55%) было против вступления в ЕС. Несколько часов ЦИК не выходил на связь. И утром — аномальный скачок голосов «за Евросоюз», когда подсчитали бюллетени из западных стран.

На карте самой Молдавии красным отмечены те территории, на которых голосовали против.

«Народ сказал „нет“ Майе Санду, „нет“ пропаганде ЛГБТ*, „нет“ унижению со стороны Запада, „нет“ захватническому режиму. Сказал „да“ дружбе с Россией, сказал „да“ Русскому миру», — подчеркнул оппозиционный молдавский политик Илан Шор.

И Санду свои 16% отрыва от ближайшего конкурента набрала ночью. До этого отрыв был всего 5%. В Кремле уже отметили непрозрачность этих выборов.

«Те показатели, которые мы сейчас видим, за которыми мы наблюдаем, и динамика их изменений, конечно, вызывает очень много вопросов. Любой мало-мальски понимающий в сути политических процессов наблюдатель может отфиксировать вот эти аномалии с приростом этих голосов», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В России, к слову, избирательных участков открылось всего два вместо 30. На почти полмиллиона граждан Молдавии бюллетеней напечатали всего десять тысяч.

При этом в Европе подготовили больше 200 избирательных участков. И даже тут к провальным выборам пытаются приплести Москву.

«Вмешательство России и ее агентов многолико, и оно происходит уже очень давно. Последние случаи, как докладывают молдавские власти, в попытках России купить голоса молдавских граждан», — говорит Петер Стано, представитель Еврокомиссии.

Уже есть выводы ОБСЕ — выборы проводились с нарушениями.

«То, как одновременно проводились кампании по выборам президента и референдуму, и освещение в СМИ, отдававшее предпочтение действующему президенту и правительству, не обеспечивало в полной мере равных возможностей. Также было отмечено нецелевое использование административных ресурсов в ходе кампаний», — отмечает Люция Потучкова, глава наблюдательной миссии ОБСЕ.

Кстати, явка составила всего 51%. Многие остались дома. Тот же лидер социалистов Игорь Додон — призывал к бойкоту референдума. А его сторонники как раз пророссийские, и, возможно, этих голосов не хватило против евроигнтеграции. Если оппозиция объединится, Санду не получится удержаться в президентском кресле.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России