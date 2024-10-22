Опубликованы кадры с места крушения сбитого в Судане самолета с россиянами на борту

На борту сбитого в Судане Ил-76 находился россиянин Антон Селиванец. Такие данные со ссылкой на его родных публикуют СМИ. На месте крушения были обнаружены документы, возможно, еще одного нашего соотечественника. Эту информацию сейчас проверяет российское посольство в стране.

Проведению расследования мешают ожесточенные бои в районе авиакатастрофы — между боевиками и суданскими войсками. Известно, что самолет принадлежал авиакомпании из Киргизии и выполнял гуманитарный рейс в Республику Чад. Первые кадры с места трагедии — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Тузикова.

Ночь, горящий самолет стремительно теряет высоту, по нему ведут огонь из всех видов стрелкового оружия, за кадром слышны ликующие крики боевиков.

Через считанные минуты они добираются до места крушения. Горящие обломки разбросаны на десятки метров, выживших в результате крушения нет. Все саванна охвачена огнем.

Среди горящих обломков — инструкция на русском языке и чудом уцелевшие документы экипажа.

Судя по найденным бумагам, на борту были россияне Виктор Гранов и Антон Селиванец. Оба работали в сфере грузовых авиаперевозок.

Их сбили над проблемной суданской провинцией Дарфур. Кровопролитный междоусобный конфликт там длится больше двух десятилетий. А с апреля прошлого года в борьбе за власть сошлись правительственные войска и силы быстрого реагирования.

Именно боевики СБР и сбили лайнер, о чем сообщило наше посольство. Дипломаты в контакте с суданскими властями предпринимают все необходимые действия для выяснения обстоятельств.

По некоторым данным, сбитый борт принадлежал киргизской авиакомпании, перевозящей грузы под эгидой Всемирной продовольственной программы ООН. Предполагают, что Ил-76 вез гуманитарный груз, по разным данным, либо из киргизского аэропорта Манас, либо из Эмиратов — в республику Чад, одну из беднейших стран Центральной Африки.

Самолет почти полностью выгорел, и что было на его борту — установить будет очень непросто. Как невозможно запретить множеству авиакомпаний летать над Суданом, хотя такие полеты крайне опасны. Страна, кроме огромного нелегального рынка оружия притягивает к себе разного рода террористов еще и огромными запасами золота — третьими после Ганы и ЮАР.