Европарламент хочет выдать Украине 35-миллиардный кредит

Голосование о выделении очередного пакета помощи киевскому режиму состоится на ближайшей пленарной сессии ЕП.

Европарламент сегодня проголосует по кредиту для Киева в размере 35 миллиардов евро. Причем, гасить его планируют за счет доходов от замороженных активов России.

Такой механизм финансирования Украины ранее предложили в Европейской комиссии. Его уже одобрили в Комитете международной торговли. И это несмотря на то, что в Москве неоднократно предупреждали: конфискация российских средств безнаказанной не останется.

Однако если депутаты все же одобрят решение, оно поступит на формальное утверждение в Совет ЕС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета помощи. Какую военную технику Вашингтон отправит украинским боевикам в этот раз?