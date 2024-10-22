В Греции профсоюзы объявили общенациональную забастовку. В течение ближайших дней по всей стране на работу не выйдут моряки, учителя, строители, работники общепита и туризма, уборщики.

Тысячи людей жалуются на тяжелые условия труда и низкие зарплаты. Сейчас в Греции приостановили работу порты, все суда пришвартованы. А в среду закроются школы и детские сады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США начнут терять миллиарды долларов в день из-за забастовки грузчиков. Акция случилась в начале октября и стала первой за почти 50 лет. Она затронула 36 портов на востоке США и ставит под угрозу половину импорта и экспорта, что может привести к серьезным перебоям в поставках.