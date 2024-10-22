Глюк’оZу оштрафовали за потребление наркотиков
Сколько артистка должна будет выплатить?
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Суд в Москве привлек певицу Глюк’оZу (настоящее имя — Наталья Чистякова — Ионова) к административной ответственности по статье о потреблении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.
Суд обвиняет певицу по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».
Глюк’оZа в зале суда по делу об употреблении наркотиков.
Полиция по визуальным признакам установила, что Чистякова-Ионова находилась в зале аэропорта Шереметьева в состоянии наркотического опьянения. Певица отказалась от медосвидетельствования.
Суд счел наличие несовершеннолетних детей у Глюк’оZы смягчающим обстоятельством. Артистке назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru писал, что певец Шура раскритиковал Глюк’оZу за концерт в Красноярске. Артист считает, что не стоит демонстрировать публике личные проблемы.
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