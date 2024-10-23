Правительство выделило почти 500 миллиардов рублей на льготную ипотеку

Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января следующего года он составит 22 тысячи 440 рублей. Это на три тысячи больше, чем сейчас. МРОТ — это денежная величина, ниже которой работодатель не может устанавливать месячную зарплату сотрудника.

И сегодня же правительство выделило почти полтриллиона рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Из этой суммы половина пойдет на дофинансирование ранее выданных кредитов по «льготной ипотеке», треть — по «семейной». 35 миллиардов направят на программу льготной дальневосточной и арктической ипотеки. Ее выдают под минимальные 2%.

Необходимость дополнительных средств связана, в том числе с повышением ключевой ставки Центробанка. Новое заседание регулятора по этому вопросу состоится в ближайшую пятницу.

Ранее 5-tv.ru писал, что средняя пенсия по старости вырастет до 24 тысяч рублей в 2025 году. Кроме того, планируется возобновить индексацию выплат для работающих пожилых граждан. В следующем году прожиточный минимум пенсионера составит 15,3 тысячи рублей.