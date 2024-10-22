Филиппа Киркорова могут проверить на пропаганду ЛГБТ*

Народного артиста России Филиппа Киркорова необходимо проверить на пропаганду ЛГБТ* среди несовершеннолетних. С таким требованием выступили представители общественного движения «Сорок Сороков» в своем Talagram-канале.

«Властям предлагаем уже убрать… этого исполнителя со сцены и с экранов и не позориться в Год Семьи, установленный Президентом. Мы пока подаем заявление МВД и предлагаем всех, кто не готов терпеть этот позор в нашей стране, поддержать…» — написали активисты.

Общественность возмутила фраза, сказанная артистом на шоу блогера Дмитрия Масленникова.

Ранее 5-tv.ru писал, что активисты намерены отобрать дом Киркорова в Майами. Тот самый особняк, на который нацелились активисты, находится в штате Флорида. Виллу площадью 800 квадратных метров певец приобрел еще 13 лет назад. Там находится огромный бассейн, зона барбекю, небольшой автопарк, а также отдельный дом для прислуги. На американских рынках его вилла оценивается в десять миллионов долларов (примерно 630 миллионов рублей). По слухам, артист переписал свой особняк на сына Мартина и дочь Аллу-Викторию, у которых двойное гражданство.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России



