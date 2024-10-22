Филиппа Киркорова могут проверить на пропаганду ЛГБТ*

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 19 0

С таким требованием выступили общественники.

Филиппа Киркорова могут проверить на пропаганду ЛГБТ*

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народного артиста России Филиппа Киркорова необходимо проверить на пропаганду ЛГБТ* среди несовершеннолетних. С таким требованием выступили представители общественного движения «Сорок Сороков» в своем Talagram-канале.

«Властям предлагаем уже убрать… этого исполнителя со сцены и с экранов и не позориться в Год Семьи, установленный Президентом. Мы пока подаем заявление МВД и предлагаем всех, кто не готов терпеть этот позор в нашей стране, поддержать…» — написали активисты.

Общественность возмутила фраза, сказанная артистом на шоу блогера Дмитрия Масленникова.

Ранее 5-tv.ru писал, что активисты намерены отобрать дом Киркорова в Майами. Тот самый особняк, на который нацелились активисты, находится в штате Флорида. Виллу площадью 800 квадратных метров певец приобрел еще 13 лет назад. Там находится огромный бассейн, зона барбекю, небольшой автопарк, а также отдельный дом для прислуги. На американских рынках его вилла оценивается в десять миллионов долларов (примерно 630 миллионов рублей). По слухам, артист переписал свой особняк на сына Мартина и дочь Аллу-Викторию, у которых двойное гражданство.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

+9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
96.59
0.50 104.87
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:50
«Верх безумия»: Запад опасается заявлений польских генералов об ударах по России
20:30
Филиппа Киркорова могут проверить на пропаганду ЛГБТ*
20:16
Хуситы впервые атаковали гиперзвуковой ракетой военную базу Израиля
19:56
Рич даст концерт в московском клубе
19:36
В Москве продолжают реконструкцию помещений для открытия центра «Россия»
19:24
«Вынужденная мера»: все школы Пскова перешли на дистанционное обучение

Сейчас читают

Шесть признаков, которые говорят, что у вас яд в организме
«Два дня поголодает»: Бородина раскрыла, как воспитывает своих детей
Два льва в хрущевке: трагическая история советской семьи, державшей хищников в своей квартире
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака