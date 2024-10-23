Расчет пушки М-46 нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 41 0

Опубликовано видео, как расчет М-46 нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Артиллеристы бригады поражают цели на расстоянии до 40 километров в любую погоду.

Артиллеристы отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ на Донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Ведем огонь, в основном, по живой силе противника, точкам БпЛА, ведем контрбатарейную борьбу, оказываем поддержку нашей штурмовой пехоте. Пулеметные ДОТы мы тут уничтожали минимальным количеством выстрелов, с двух-трех закрывали», — рассказал командир орудия М-46 с позывным «Баюм».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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