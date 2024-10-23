Один человек погиб и восемь ранены в результате атаки ВСУ на Донбасс
Ударам вражеской артиллерии и налетам FPV-дронов подверглись Донецк и Горловка.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Массированной атаке ВСУ подверглись крупнейшие города Донбасса. В результате один человек погиб, еще восемь ранены.
В Донецке жертвой обстрела стал пожилой мужчина, а большинство других пострадавших — из соседней Горловки. Там украинский дрон-камикадзэ атаковал остановку, откуда в больницу увезли женщину.
Кроме того, снаряд ВСУ попал в многоэтажку и повредил в ней две квартиры. Пострадали по меньшей мере двое местных жителей.
«Выбиты с 1 по 14 этаж окна, сквозная дыра в стене — так началось утро для жителей этого дома, в Горловке, ВСУ нанесли удар по району с применением 155-миллиметрового НАТОвского калибра, били САУ „Цезарь“ французского производства», — рассказывает корреспондент «Известий» Евгений Быковский.
«Стекла посыпались на балконе сразу у людей, потом муж вышел, глянул, говорит, там дырка, что-то влетело», — вспоминает Алла, жительница Горловки.
Всем пострадавшим уже оказана помощь. Оперативные службы продолжают работать на месте ЧП. Всего за сутки ВСУ произвели почти 30 атак на Донбасс.
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