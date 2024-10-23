Мощный взрыв прогремел возле здания турецкого производителя космического оборудования и военных самолетов TUSAS в Анкаре. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на странице в соцсети X.

«Теракт был совершен против объектов компании Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAS) в районе Кахраманказан в Анкаре», — говорится в сообщении.

В результате взрыва есть погибшие и раненые.

Как передает NTV.com, после взрыва у входной двери корпорации были слышны выстрели. По соображениям безопасности персонал эвакуировали в бункеры. На место происшествия направлены силы безопасности, пожарные и медики.

Телеканал A Haber уточняет, что сначала выстрелы были слышны, потом произошел взрыв возле пункта охраны. Это дело рук террориста. Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, что четыре человека погибли в результате атаки Израиля на Ливан. ЦАХАЛ нанес не менее десятка авиаударов по южным пригородам Бейрута.