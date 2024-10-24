«Коза живет лучше, чем ты»: новый питомец Джигана и Самойловой подворовывает у хозяев

Малышка Мими растопила сердца не только семейства, но и всех подписчиков.

Милая козочка рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой захватила не только соцсети, но и обеденный стол семейства. Знаменитости не могут отказать малышке Мими в ее желаниях. Ведь они относятся к ней, как к пятому ребенку.

Самойлова опубликовала в своем блоге очередное видео с любимым питомцем. На нем козочка пытается схватить еду со стола. Ласковый Джиган даже не пытается препятствовать козе. Он лишь целует ее в мордочку и умиляется.

Мими появилась в семье рэпера совсем недавно. Музыкант в начале октября осуществил мечту жены и подарил ей козу.

«Последние два месяца все мои мысли были только о козе. Я мечтала о ней, но сама боялась ее завести. И тут Джиган решил, что бояться нечего, и подарил мне самый неадекватный подарок — козу», — написала бизнесвумен в своем блоге.

С тех пор животное стало главным членом семьи и захватило блог Оксаны. Мими смогла завоевать сердца не только знаменитого семейства, но и подписчиков. Они шутят, что коза живет получше многих людей - она спит в кровати хозяев, одевается в лучшие наряды и питается как в ресторанах.

«То чувство, когда коза живет лучше, чем ты»;

«Мальчики дарят цветы, мужчины — козу»;

«Mood: хочу быть козой в семье Самойловых», — смеются пользователи Сети.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что козочка Самойловой и Джигана научилась давать лапу.

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