Украина и США испугались отправки военных КНДР в зону СВО

Киев действует в своем излюбленном стиле. Там сейчас все, кому не лень кричат о тысячах бойцов элитного северокорейского спецназа, которые едут на Украину. По началу к этим слухам все отнеслись очень осторожно, но теперь выясняется, что Запад эта версия вполне устраивает и даже открывает широкие перспективы. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев все объяснит.

Кого ни спроси, никто ничего не видел и не знает — официально ничего не комментируется. Но поговорить о бойцах из Пхеньяна желающих пруд пруди.

«На данный момент я могу сказать, что в Россию отправлено еще около 1500 солдат. Таким образом, общее число северокорейских солдат, отправленных в Россию, на данный момент составляет около 3000 человек», — сказал Пак Сон Вон, член парламентского комитета Республики Корея по разведке.

Это голос Сеула, Пхеньян по обыкновению молчит. А уж в Южной Корее про Северную всегда лучше всех знают. Вот еще один господин оттуда.

«Мы поняли, что российские военные вербуют много людей, говорящих на корейском языке, и подтвердили тот факт, что российские военные обучают северокорейских военных использованию военной техники, включая специальную подготовку по управлению беспилотными летательными аппаратами», — сказал член Национальной ассамблеи Республики Корея Ли Сон Квын.

«Поняли и подтвердили». Как поняли и чем подтвердили, не сообщается. Эту песню сразу же подхватили за океаном. Правда, шеф Пентагона при этом путает континенты. Это же мелочи, верно?

«Наши аналитики продолжают следить за ситуацией, и мы видим доказательства того, как северокорейские войска перемещаются в Африку… простите, не в Африку, в Россию. Что они там делают, нам пока неизвестно. Мы будем следить за всем этим и тогда сможем сказать больше, но сейчас есть явные доказательства того, что войска КНДР есть в России», — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

То есть опять ничего неизвестно, но доказательства есть. И это глава Минобороны США, что говорить о простых смертных. В Сети выложили кадры якобы из сборного пункта северокорейских солдат, отправляющихся в Россию. Кто их там снимал-то, где? В Северной Корее? Серьезно, как? Или здесь, в России? Зачем? И кто вообще поручится, что это северокорейцы? Или из-за колючей проволоки «бойцов» снимают будто бы скрытно.

«Их миллионы тут. Вот новые подкрепления», — говорит голос за кадром.

Миллионы. А что не миллиарды? Там и сотни не наберется, но это ладно. Вы уверены, что это северокорейцы? Какие ваши доказательств? Ни у кого нет — ни в ЕС, ни в США. Но Киеву, например, они и не нужны — он хватается за то, что есть. На украинском телевидении рассказывают, что гипотетических корейцев, сдавшихся в плен, ждет чуть ли не санаторий. Уже готов и призыв на корейском языке:

«Сдавайтесь! Украина защищает вас, обеспечивает продовольствием и теплом. Тысячи российских солдат уже сделали правильный выбор и в настоящее время находятся в хороших условиях в ожидании окончания войны: комфортабельные казармы, трехразовое горячее питание, медицинское обслуживание», — призывает Киев северокорейских солдат.

Забавно, что это опубликовано в западных соцсетях, доступа к которым у северокорейцев нет по умолчанию. Там же еще один конфуз: на картинке бравый украинец перерезает горло корейцу и нецензурная надпись. В Пхеньяне-то не видели, а вот в Южной Корее заметили и приняли на свой счет.

«В итоге о вашем посте сообщили южнокорейские телекомпании. Теперь общественное мнение Южной Кореи, которое действительно ненавидит Северную Корею, станет крайне негативно относиться к поддержке Украины. Наши поздравления, ваш интеллект оставляет желать лучшего», — заявили в Южной Корее.

Все это было бы смешно, но вот в Жмеринке, например, избили казаха, как сообщается, приняв за корейца. Сотрясение, сломанные ребра и нос — тут не до шуток уже.

Явно встали в стойку Польша и Прибалтика. Там давно обещали послать на Украину войска, если Россия наберет наемников из других стран. И призрачные корейцы вполне для этого подходят. На деле же они давно положили глаз на запад Украины и не скрывают этого. Бои идут на Востоке страны, а Запад — вот он, такая близкая и желанная территория.

Дай только повод. Корейцы, говорите? Корейцы тоже сгодятся.