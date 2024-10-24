Умер народный артист России Евгений Князев

Умер народный артист России и один из основателей тольяттинского драматического театра «Колесо» Евгений Князев. Сердце актера остановилось на 83-м году жизни. Печальное известие сообщила пресс-служба культурного учреждения, в котором проработал Князев.

«Его уход — невосполнимая утрата для театрального сообщества страны, губернии и города. Коллектив театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким, ученикам и коллегам Евгения Ивановича», — отметили в театре.

Князев родился 30 января 1942. Он выпускник ГИТИСа. В 1988 году переехал в Тольятти и вместе со своими единомышленниками создал драматический театр «Колесо».

На сцене он создал более 40 ролей среди них: Бегун в спектакле «Спортивные сцены 1981 года», Баталов из «Рождает птица птицу», Яичница из гоголевской «Женитьбы», Сталин в спектакле «Я, бедный Coco Джугашвили», Альфред Дулиттл в «Пигмалионе», Доменико Сориано в «Филумене Мартурано», Фирс в «Вишневом саде», глава клана Капулетти в «Ромео и Джульетте» и многие другие.

Коллеги актера запомнят его как уникальную личность, великолепного педагога и человека, а также мастера спорта СССР по фехтованию и преподавателя актерского мастерства.

Ранее 5-tv.ru сообщал об убийстве в Баку экс-актера русского драмтеатра и его супруги.