Умер народный артист России Евгений Князев

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

В тольяттинском театре, где он работал, отметили, что это невосполнимая утрата.

Умер народный артист России Евгений Князев

Фото: Фото из открытых источников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умер народный артист России и один из основателей тольяттинского драматического театра «Колесо» Евгений Князев. Сердце актера остановилось на 83-м году жизни. Печальное известие сообщила пресс-служба культурного учреждения, в котором проработал Князев.

«Его уход — невосполнимая утрата для театрального сообщества страны, губернии и города. Коллектив театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким, ученикам и коллегам Евгения Ивановича», — отметили в театре.

Князев родился 30 января 1942. Он выпускник ГИТИСа. В 1988 году переехал в Тольятти и вместе со своими единомышленниками создал драматический театр «Колесо».

На сцене он создал более 40 ролей среди них: Бегун в спектакле «Спортивные сцены 1981 года», Баталов из «Рождает птица птицу», Яичница из гоголевской «Женитьбы», Сталин в спектакле «Я, бедный Coco Джугашвили», Альфред Дулиттл в «Пигмалионе», Доменико Сориано в «Филумене Мартурано», Фирс в «Вишневом саде», глава клана Капулетти в «Ромео и Джульетте» и многие другие.

Коллеги актера запомнят его как уникальную личность, великолепного педагога и человека, а также мастера спорта СССР по фехтованию и преподавателя актерского мастерства.

Ранее 5-tv.ru сообщал об убийстве в Баку экс-актера русского драмтеатра и его супруги.

+7° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
96.64
0.05 104.38
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:45
Дело далеко не в Болгар: Павел Дуров раскрыл секрет своего успеха
4:20
Украина и США испугались отправки военных КНДР в зону СВО
3:58
Мама и Зепюр подали иски: еще две женщины потребовали алиментов от Павла Прилучного
3:41
Лидеры стран БРИКС приняли Казанскую декларацию по итогам саммита. Главное
3:26
Умер народный артист России Евгений Князев
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

МС-21−310 и Суперджет-100: России практически удалось восстановить авиапром
Обвинивший Гуфа в нападении мужчина обслуживал их банкет в бане
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака