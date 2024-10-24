Тарифы и планы: цены на связь в России могут вырасти на 10–15%

Чем объясняют это операторы и как на их действия может отреагировать ФАС?

Цены на связь вырастут в России со следующего года . Как выяснили "Известия" почти половина операторов планируют поднять тарифы на 10-15%, а некоторые уже заявили о возможном росте почти на четверть. Это коснется как мобильной связи, так и домашнего интернета и платного телевидения.

В компаниях это объяснили увеличением издержек – например, ростом стоимости оборудования и расходов на персонал. Однако эксперты не исключают, что из-за высокой конкуренции на рынке некоторые операторы могут и придержать цены, чтобы не терять клиентов.

С другой стороны, ФАС будет следить, чтобы рост тарифов был действительно обоснованным.