Операторы БПЛА бригады морской пехоты ТОФ уничтожили живую силу ВСУ в укрытии и вышку с ретранслятором сигнала связи под Угледаром. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Поиском целей занимается воздушная разведка с использованием беспилотников самолетного типа, FPV-дроны служат для доставки боеприпасов к цели. На кадрах объективного контроля видно, как снаряд от ручного противотанкового гранатомета пролетает шесть километров и точно поражает разведанную цель - укрытие украинских боевиков.

«Работаем по различным целям - здания, техника любого типа. Установки «Град», HIMARS. Дается цель – вылетаем и работаем», - рассказал оператор БпЛА с позывным «Грек».

Зачастую расчеты БПЛА работают у самой линии соприкосновения с противником, в режиме активного противодействия вражеских радиоэлектронных систем, для усиления сигнала выставляют антенны ретранслятора.

На этот раз была задача севернее Угледара - поджечь лесополосу. И задача была выполнена. Для этого беспилотник был переделан под зажигательный снаряд с электрозамыкателем.

В подразделении беспилотной авиации бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на линии соприкосновения оборудована целая полевая лаборатория, где каждый беспилотник, как конструктор, собирается под конкретную задачу и необходимые боеприпасы. Здесь же разбирают, изучают и используют на запчасти трофейные беспилотники противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.