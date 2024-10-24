Превратились в руины: Израиль нанес удар по офису арабского телеканала в Ливане

Взрывы прогремели и в других частях Бейрута.

Армия обороны Израиля нанесла новую серию ударов по Ливану. Под обстрелом оказался офис одного из арабских телеканалов в Бейруте.

Взрывы прогремели и в других частях города. Всего за ночь Израиль произвел около 17 ударов. В результате несколько жилых зданий превратились в руины.

Причем, ЦАХАЛ предупредил жителей о готовящейся операции всего за несколько минут до начала обстрелов. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб, еще пять госпитализированы с тяжелыми травмами.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.