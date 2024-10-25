Не все равны: Украина и Израиль имеют разный статус для США

Еврейскому государству для борьбы с Ираном направляют противоракетную систему.

Украина и Израиль имеют разный статус для США. Об том сообщило издание EADaily со ссылкой на выступление спикера Пентагона Сабрины Сингх на традиционном брифинге.

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин пообещал отправить Израилю батарею THAAD. Это противоракетная система, которая предназначена для сбивания баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности. Кроме того, туда отправится расчет американских военнослужащих. Все это должно помочь Израилю защититься от иранских ракет.

У журналистов в зале возник вопрос. Почему США тогда не отправляет такие же ракеты и военных в Восточную Европу — в Польшу, в Румынию? Это позволило бы Украине сбивать российские баллистические ракеты.

Сингх ответила, что у их государства разные обязательства перед Украиной и Израилем.

«Окей, такие разные возможности, разные войны, разные регионы. [У нас] также разные обязательства перед Израилем и перед Украиной», — пояснила спикер Пентагона.

Все дело в том, что первые входят в список стран, имеющих статус «главный союзник США за пределами НАТО», а вторые — нет. Этот статус дает ряд важных привилегий, в том числе и возможность размещать вооружение Соединенных штатов вне их военных баз, право на приоритетную поставку товаров, связанных с обороной, и право обучаться у армии США.

Украина предпринимала несколько попыток стать «главным союзником США за пределами НАТО». Но все они провалились. Бывший президент Незалежной Петр Порошенко даже добился того, что американский Сенат проголосовал за то, чтобы присвоить ей этот статус. Но подобное решение вправе принимать только президент. На тот момент «звездно-полосатых» возглавлял Барак Обама. И он отказал. При Зеленском подобный запрос тоже подавался, и он тоже был отклонен.

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