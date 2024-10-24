В Москве прошла пресс-конференция в честь Национального чемпионата «Абилимпикс»

В Москве 24 октября в МИЦ «Известия» состоялась пресс-конференция, приуроченная к 10-летнему юбилею движения «Абилимпикс» в России и Национальному чемпионату «Абилимпикс», который торжественно откроется в выставочном центре «Гостиный двор» уже в эту субботу, 26 октября.

«Абилимпикс» — это международный конкурс профессионального мастерства, в котором участвуют инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья. В его задачи входит помощь людям с инвалидностью в интеграции в общество, демонстрация возможностей лиц с особенностями здоровья, а также обмен опыта в сфере адаптации инвалидов.

В России «Абилимпикс» проводится с 2015 года, и за это время количество участников возросло с 254 до 120 тысяч человек.

Конкурс, в том числе, помогает людям с ограниченными возможностям определиться с профессиональной сферой деятельности.

«В числе специалистов участники, которые уже получили профессию или хотят освоить новую. В рамках чемпионата они могут узнать о новых современных профессиях, которые позволяют получить высокооплачиваемую работу и быть востребованными на рынке труда. Мы стараемся расширить возможности для наших участников, поэтому уже второй год проводится „Фестиваль возможностей“ для людей с тяжелыми и множественными нарушениями развития», — отметила глава Национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева.

В этом году в чемпионате примут участие 27 участников специальной военной операции из 19 регионов России.

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