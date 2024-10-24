Путин высказался о присутствии военных КНДР в зоне спецоперации

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президента спросили о кадрах, на которых якобы были запечатлены бойцы.

Президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани спросили о кадрах, на которых якобы запечатлены военные КНДР в зоне спецоперации на Украине.

Российский лидер ответил, что снимки — «вещь серьезная, и, если они есть, значит они что-то отражают». Также президент подчеркнул, что сотрудничество России и КНДР является делом двух стран, регламентируемым международными соглашениями.

«Сегодня ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве. Там есть статья четвертая. Мы никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно», — сказал Путин.

Статья четвертая предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам РФ и КНДР в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заявил об открытости России к диалогу с США.