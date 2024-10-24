Путин высказался о присутствии военных КНДР в зоне спецоперации

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 69 0

Путин: военное сотрудничество РФ и КНДР регламентируется соглашением

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президента спросили о кадрах, на которых якобы были запечатлены бойцы.

Президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани спросили о кадрах, на которых якобы запечатлены военные КНДР в зоне спецоперации на Украине.

Российский лидер ответил, что снимки — «вещь серьезная, и, если они есть, значит они что-то отражают». Также президент подчеркнул, что сотрудничество России и КНДР является делом двух стран, регламентируемым международными соглашениями.

«Сегодня ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве. Там есть статья четвертая. Мы никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно», — сказал Путин.

Статья четвертая предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам РФ и КНДР в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заявил об открытости России к диалогу с США.

+7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
96.74
0.10 104.51
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:36
Мезенцев: уровень сотрудничества между РФ и Белоруссией достиг небывалого масштаба
21:17
На что Владимир Путин готов ради завершения конфликта на Украине
21:10
«Полная чушь»: Путин о попытках РФ посеять хаос в Британии
20:56
Путин: провокации Украины в регионах РФ являются попыткой вмешаться в выборы США
20:53
Путин: завершение конфликта в Газе невозможно без создания государства Палестина
20:43
Путин высказался о присутствии военных КНДР в зоне спецоперации

Сейчас читают

Пять продуктов, которые после 40 лет сделают вас молодыми
Лукашенко о саммите БРИКС в Казани: «Конец истории доминирования Запада»
«Проблема серьезная»: почему эффективность антибиотиков снижается
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака