В Москве ввели мораторий на строительство апартаментов

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Застройщикам предлагают переквалифицироваться на возведение жилья.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Новость, которая может изменить весь столичный рынок недвижимости — в Москве запретили строительство апартаментов. Последние годы они пользовались большой популярностью — каждое десятое предложение на рынке составляли именно апартаменты. Так в чем же причина столь категоричного решения властей, как оно повлияет на цены на любые квадратные метры — объяснит корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Евродвушка в бизнес-апартаментах. Распродаются последние квадратные метры в этом доме. Больше возводить такой вид жилья в столице не будут. По крайней мере пока, ведь городским правительством был введен мораторий.

«Посмотрели на те обращения, которые поступают от жителей. Пришли к выводу, что правильнее все-таки двигаться по формату „жилье“. Апартаменты — это не квартира...» — напоминает Владимир Ефимов, заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства.

Так называемые апартаменты в столице, как правило, строили в промышленной зоне. И здесь обычно ни школ, ни поликлиник, даже парковок не найти.

В офисе продаж одного из комплексов нам как покупателям рассказали — на территории будет только небольшой спортзал и детская площадка, да и окна будущей квартиры упрутся в  стену дома по соседству. Кроме того, прописаться в такой жилплощади нельзя, напоминает менеджер компании.

Да и помимо прописки, минусов хватает. По закону такая недвижимость считается нежилой, поэтому на громкую вечеринку соседей, например, вам пожаловаться не удастся. А кроме того, не получится оформить налоговый вычет...

Тогда зачем, вообще, нужны были эти апартаменты?

Все просто, они были дешевле. Квартиры обойдутся на полтора-два миллиона дороже. И контингент в таких апартаментах стандартный.

 

«У нас в апартаментах не живут годами, идет постоянная ротация — это студенты — очень любят апартаменты, богатый север, айтишники, это корпораты, когда приезжают на какое-то время работать на предприятие», — говорит Игорь Горский, президент ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

 

В правительстве успокаивают, те, кто уже ждут свои апартаменты, их дождутся, но новые возводить пока больше не будут. 

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