Расчет «Града» ударил по бронетехнике ВСУ на донецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 24 0

Расчет «Града» ударил по бронетехнике ВСУ на Донецком направлении

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Также была поражена живая сила противника.

Российские артиллеристы нанесли удар по бронетехнике и пехоте ВСУ на Донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Нанесение расчетами РСЗО «Град» ударов по районам сосредоточения сил противника позволяет поддерживать штурмовые отряды «Южной» группировки войск.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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