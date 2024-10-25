Расчет «Града» ударил по бронетехнике ВСУ на донецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО
Расчет «Града» ударил по бронетехнике ВСУ на Донецком направлении
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Также была поражена живая сила противника.
Российские артиллеристы нанесли удар по бронетехнике и пехоте ВСУ на Донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Нанесение расчетами РСЗО «Град» ударов по районам сосредоточения сил противника позволяет поддерживать штурмовые отряды «Южной» группировки войск.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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