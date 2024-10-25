Центробанк поднял ключевую ставку до 21%

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Срочная новость 54 0

Решение было принято на совете директоров Банка России 25 октября.

Центробанк поднял ключевую ставку до 21%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Центробанк (ЦБ) в пятницу поднял ключевую ставку до 21%. В сообщении регулятора говорится, что инфляция складывается выше, чем прогнозировалось в июле этого года. Кроме того, увеличиваются инфляционные ожидания.

«В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1% после 7,7% в августе», — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

В Банке России отметили, что в текущей ситуации требуется дальнейшее ужесточение кредитной политики. Инфляционное давление приблизилось к максимальным значениям с начала этого года, а инфляция на 21 октября составила 8,4%. При этом, по прогнозам ЦБ, в 2025-м она снизится до 4,5–5,0%, а в 2026-м — до 4%.

Также в ЦБ допустили, что на следующем заседании ключевую ставку снова могут повысить. Оно запланировано на 20 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Сбер» повысил ставки по ипотеке и возобновил семейную программу.

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