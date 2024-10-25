Космонавт Гребенкин вернулся на Землю

34 часа продлилась Космическая Одиссея Александра Гребенкина — наш космонавт вернулся на Землю на пилотируемом корабле Crew Dragon. Он приводнился сегодня в Мексиканском заливе.

Возвращение несколько раз откладывали из-за шторма в месте посадки.

Компанию Гребнкину в пути составили трое астронавтов NASA. В Атлантике их встретило судно компании SpaceX. С помощью гидравлической установки капсулу подняли на борт, после чего космонавтам помогли из нее выбраться.

Гребенкин провел в космической командировке 235 суток. Прилетел он на МКС — так же на корабле Crew Dragon в марте.

На jрбите он работал вместе с Олегом Кононенко и Николаем Чубом, которые вернулись ранее. Напарники работали без перерыва больше года, установив рекорд. А Кононенко еще отметился личным достижением.

Суммарно провел в космосе больше, чем кто-либо — 1111 дней.

Сегодня героев космоса чествовали в Звездном городке.