Космонавт Гребенкин вернулся на Землю

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Он провел во внеземном пространстве 235 суток.

Фото, видео: ТАСС/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH; 5-tv.ru

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34 часа продлилась Космическая Одиссея Александра Гребенкина — наш космонавт вернулся на Землю на пилотируемом корабле Crew Dragon. Он приводнился сегодня в Мексиканском заливе.

Возвращение несколько раз откладывали из-за шторма в месте посадки.
Компанию Гребнкину в пути составили трое астронавтов NASA. В Атлантике их встретило судно компании SpaceX. С помощью гидравлической установки капсулу подняли на борт, после чего космонавтам помогли из нее выбраться.

Гребенкин провел в космической командировке 235 суток. Прилетел он на МКС — так же на корабле Crew Dragon в марте.

На jрбите он работал вместе с Олегом Кононенко и Николаем Чубом, которые вернулись ранее. Напарники работали без перерыва больше года, установив рекорд. А Кононенко еще отметился личным достижением.
Суммарно провел в космосе больше, чем кто-либо — 1111 дней.

Сегодня героев космоса чествовали в Звездном городке.

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