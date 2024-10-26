Шесть заключенных сбежали из исправительной колонии в Липецкой области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 21 0

Полиция ищет преступников.

Шесть заключенных сбежали из исправительной колонии в Липецкой области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Шесть заключенных сбежали из исправительной колонии № 2 в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время на поиске беглецов сосредоточены все оперативные службы. Работает межведомственная группа.

«Управлением ФСИН по Липецкой области во взаимодействии с МВД, Росгвардией и ФСБ организованы необходимые мероприятия по розыску и задержанию преступников», — написал он.

Артамонов призвал граждан не поддаваться панике, несмотря на ситуацию. Он не исключил возникновения в интернете большого количества фейковых новостей, связанных с побегом — ВСУ не упустят возможности воспользоваться данной ситуацией для дестабилизации общества, уверен он.

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