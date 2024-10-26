Пропала два дня назад: тело девушки нашли в заброшенном доме в Томской области

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 12 0

В заброшенном доме в Томской области нашли тело пропавшей девушки

Пропала два дня назад: тело девушки нашли в заброшенном доме в Томской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Обстоятельства трагедии устанавливает следствие.

Тело 17-летней девушки было найдено в городе Колпашево. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба УМВД России по Томской области.

Отмечается, что вечером 24 октября пропала несовершеннолетняя девушка. По информации ведомства, в этот роковой день она поругалась с кем-то в общежитии, а затем ушла на пары, но после них обратно не вернулась. По версии следствия, 25 октября ночью ночи она могла находиться в районе перекрестка дороги Колпашево — Белый Яр.

В воскресенье, 26 октября, стало известно об обнаружении ее тела сотрудниками полиции в одном из заброшенных домов в городе.

Как сообщает ведомство, сейчас проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего. Материалы будут направлены в следственные органы для принятия дальнейших решений..

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавшего в Кировской области пятилетнего мальчика нашли мертвым. По информации источника, обнаружили ребенка в 1,5 километра от дома — в лесу. По предварительным данным, мальчик ушел из дома, заблудился и ночью замерз в лесу.

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