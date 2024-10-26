Все погибли: появились кадры крушения вертолета Ми-2 в Кировской области

Четыре человека, которые находились на борту вертолета Ми-2 в Кировской области, погибли. Информацию обнародовал источник 5-tv.ru. Ранее сообщалось о трех погибших.

Инциндент случился в Даровском районе. На борту во время жесткой посадки находились: Валентин К. — пилот, Александр Г. — врач, Татьяна Г. — фельдшер, Сергей Ш. — фельдшер.

Тело последнего четвертого пассажира было найдено, об этом сообщает МЧС России.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил дело по факту жесткой посадки вертолета в Нижегородской области. «Ансат» совершил аварийную посадку в лесном массиве днем 22 октября. На борту находились два пилота, два фельдшера и один пациент. В результате ранения получили три человека. Также сообщается, что вертолет получил серьезные повреждения, его собственнику нанесен крупный ущерб. Как удалось установить следствию, причиной жесткой посадки стали нарушения правил безопасности при эксплуатации воздушного судна.