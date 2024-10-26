В Донецке женщина пыталась совершить террористический акт

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 43 0

Она призналась, что задание получила от СБУ.

Фото, видео: УФСБ России по Донецкой Народной Республике; 5-tv.ru

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Сотрудниками ФСБ в Донецке задержана гражданка России, которая пыталась совершить террористический акт путем приведения в действие самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает ведомство.

Жительница Волновахи намеревалась убить одного из руководителей ГУ ФСИН России по Донецкой Народной Республике. Это задание, по своему признанию, она получила от СБУ.

На протяжении полугода женщина следила за сотрудником правоохранительных органов, самостоятельно изготовила взрывное устройство и намеревалась осуществить его дистанционный подрыв с применением средств радиосвязи.

«Я забрала по геолокации взрывное устройство. Тем же днем его собрала по инструкции. Также ездила на адрес, сразу же установила взрывное устройство», — призналась она в ходе допроса.

Следственным подразделением УФСБ России по ДНР принимается процессуальное решение в отношении задержанной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Воркуты назвал ликвидацию Ильдара Дадина историей предателя. Родственники перебежчика в ряды ВСУ пытались вразумить его. Но он стоял на своем. За это и поплатился.

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