Все на монастыринг: россияне увлеклись новой тенденцией

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Россияне увлекаются «монастырингом»

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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«Отдыхом» от городской суеты в обителях увлекается, в основном, молодежь.

Сам по себе труд облагораживает человека и является необходимым компонентом для полноценного развития личности, но все, как мы убедились, зависит от условий труда. Даже тяжелая физически работа может исцелять.

По крайней мере, в этом уверены активисты нового движения. В прессе его называют «монастыринг», что созвучно с другими модными тенденциями — «избингом» и «деревенингом», но в данном случае жители мегаполисов едут не в сельскую глубинку, а в монастыри. Там они трудятся и восстанавливаются от городской суеты.

Проживание бесплатное, кормят, надо только помогать по хозяйству. В РПЦ увлечение в целом поддерживают, хоть и просят называть по-другому — не «монастыринг», а «трудничество».

В тихие обители едет, в основном, молодежь, так называемое поколение зумеров. И многие общественники видят в этом обнадеживающую тенденцию. Мол, отвлечет от других забав, например, квадробинга.

О вреде подражания повадкам животных уже начали проводить профилактические беседы в школах и в библиотеках. На мой взгляд, истерия вокруг детских игр излишне раздута, но уж лучше лекции, чем вводить штрафы для родителей квадроберов, как предлагали некоторые.

В современном мире тренды и мода меняются очень быстро, и пытаться регулировать все, принимая новые ужесточающие законы, это как ловить ветер в поле — все равно не успеешь.

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