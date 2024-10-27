«В ужасе из-за разницы в возрасте»: Виктория Бекхэм против новой девушки сына

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Daily Mail: Виктория Бекхэм осудила сына за роман с девушкой на 10 лет старше

«В ужасе из-за разницы в возрасте»: Виктория Бекхэм против новой девушки сына

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/RW / MediaPunch

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Джеки Апостол проводит время со знаменитой семьей, но не все ей там рады.

Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов, 19-летний Круз, встречается с девушкой почти на десять лет старше. Избранницу, бразильскую исполнительницу и автора песен, зовут Джеки Апостол, ей 28. Вопреки ожиданиям, роман оказался не просто мимолетной связью, отношения звезд стремительно развиваются. В течение нескольких недель пара то и дело появляется на публике, а недавно они побывали на игре «Интер Майами» вместе с семьей Круза.

Джеки Апостол присутствовала на модном показе Виктории Бекхэм в Париже. Более того, исполнительницу активно сравнивают с потенциальной свекровью и находят сходство. Ее даже называют копией молодой солистки Spice Girls. Казалось бы, все складывается замечательно, и Апостол постепенно вливается в жизнь будущей родни, но нет. Информаторы издания Daily Mail утверждают, что Виктория совсем не поддерживает выбор сына.

«Виктория в очень плохом настроении последние несколько недель. А это так на нее непохоже. Я знаю, что она не хочет никаких сложностей с Крузом, но она просто в ужасе от разницы в возрасте», — говорят в окружении Бекхэмов.

По словам инсайдеров, знаменитые родители не хотят давить на наследника, они общаются с его подругой доброжелательно, но Виктория в тайне надеется, что роман скоро закончится. Дэвид же считает, что Крузу пойдут на пользу отношения с красивой женщиной постарше.

Ранее, писал 5-tv.ru, Виктория Бекхэм раскрыла секрет своего счастливого брака. К слову, есть чем гордиться. Супруги поженились в 1999 году, родили троих сыновей и дочь, и по сей день остаются одной из самых крепких селебрити-пар.

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