В Тель-Авиве 35 человек пострадали при наезде грузовика на остановку

Грузовик въехал в автобусную остановку в районе Тель-Авива. Об этом стало известно из официального Telegram-канала израильской полиции.

«Предварительное расследование показало, что автобус остановился около автобусной остановки, чтобы высадить пассажиров. В то же время к остановке подъехал грузовик и врезался в автобус с пассажирами», — сообщило ведомство.

В результате случившегося пострадали 35 человек. Ранее сообщалось о десяти покалеченных, но число стремительно выросло. Шесть пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. За их жизнь в данный момент борются врачи. Еще пять человек — в состоянии средней тяжести, 20 — в удовлетворительном и четверо из госпитализированных обратились с жалобами на тревогу после пережитого стресса.

Представители местных правоохранительных органов проведут проверку для выяснения всех фактов случившегося и определения причины происшествия. В связи со следственными мероприятиями была перекрыта часть трассы в районе Глилот к северу от Тель-Авива.

Также имеется информация, что кто-то из присутствующих на месте происшествия расстрелял водителя грузовика.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что свидетели массовой драки в Пушкино опровергли факт стрельбы.