Умер автор песен Александра Солодухи и «Сябров» Олег Елисеенков

Композитор, заслуженный деятель искусств Белоруссии Олег Елисеенков скончался на 67-м году жизни. Об этом информирует Министерство культуры республики.

26 октября поступило известие о смерти музыканта. Он был автором песен для Александра Солодухи и группы «Сябры». В близком окружении музыканта отмечают, что он был прекрасным человеком с молодой душой, никогда ни на что не жаловался.

Причины смерти не разглашаются.

Олег Елисеенков родился в 1958 году в Калужской области. Однако детство провел в городе Молодечно Минской области. Будучи подростком, он решил пойти по стопам отца и посвятил себя творчеству. Он окончил Молодечненское музыкальное училище по специальности «теория музыки». Он также написал музыку фильмам, таким как: «Новогодние приключения в июле», «Еще о войне», «Ботанический сад».

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