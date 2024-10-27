Умер автор песен Александра Солодухи и «Сябров» Олег Елисеенков

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 62 0

Ему было 66 лет.

Умер автор песен Александра Солодухи и «Сябров» Олег Елисеенков

Фото: ВКонтакте/Олег Елисеенков/oeliseenkov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Композитор, заслуженный деятель искусств Белоруссии Олег Елисеенков скончался на 67-м году жизни. Об этом информирует Министерство культуры республики.

26 октября поступило известие о смерти музыканта. Он был автором песен для Александра Солодухи и группы «Сябры». В близком окружении музыканта отмечают, что он был прекрасным человеком с молодой душой, никогда ни на что не жаловался.

Причины смерти не разглашаются.

Олег Елисеенков родился в 1958 году в Калужской области. Однако детство провел в городе Молодечно Минской области. Будучи подростком, он решил пойти по стопам отца и посвятил себя творчеству. Он окончил Молодечненское музыкальное училище по специальности «теория музыки». Он также написал музыку фильмам, таким как: «Новогодние приключения в июле», «Еще о войне», «Ботанический сад».

Ранее 5-tv.ru писал, что актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский погиб в результате ДТП. Артисту было 48 лет. Предварительно, Шпаковского успели госпитализировать, но он получил травмы, несовместимые с жизнью.

+7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:23
Хотел убить как можно больше: снесший остановку в Тель-Авиве водитель грузовика был террористом
18:09
Жуткий случай: мать нашла останки дочери в хлебопекарной печи магазина
17:51
Умер автор песен Александра Солодухи и «Сябров» Олег Елисеенков
17:36
Четверых осужденных из исправительного центра разыскивают в Забайкалье
17:01
«Ехал, увидел, поймал»: полицейский о задержании сбежавших из липецкой колонии
16:47
Лавров раскрыл детали беседы Путина с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани

Сейчас читают

Преступный сговор? Как заключенные смогли вырыть 65-метровый туннель в липецкой ИК-2 и сбежать
«Показывал мне сердечки»: жених-испанец поддерживал Ани Лорак во время концерта
Российские флаги над Селидово и Горняком: ВС РФ наступают на покровском направлении
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака