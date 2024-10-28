Экс-президент Боливии Моралес заявил о покушении на него

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 21 0

Он считает, что руку к этому приложило нынешнее правительство.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Luiz Rampelotto; Facebook*/EvoMASFuturo/Evo Morales Ayma; 5-tv.ru

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Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил о стрельбе по его машине. Видео он опубликовал в соцсетях.

На кадрах видно, что политик находился внутри авто в момент стрельбы. На лобовом стекле машины заметны следы от пуль, а на водителе — кровь.

«Такова была попытка… по указанию правительства», — подписал он ролик на странице в Facebook*.

Как отметили в соцсетях помощники Моралеса, нападавшие выстрелили около 14 раз. Бывший президент страны считает это попыткой покушения.

Эво Моралес покинул пост в 2019 году из-за массовых протестов после президентских выборов. В июне в Боливии произошла попытка госпереворота, генерал Хуан Хосе Суньига планировал арестовать экс-президента.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Венесуэле также отмечались беспорядки после выборов президента страны, на которых победил Николас Мадуро. Недовольные итогами голосования устраивали погромы, поджоги, возводили баррикады. Были задержаны десятки участников протестов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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