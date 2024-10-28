Расчет БПЛА «Суперкам» помог скорректировать огонь артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 23 0

Опубликовано видео, как расчет «Суперкам» помог скорректировать огонь артиллерии

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Подразделения беспилотной авиации активно работают на южно-донецком направлении спецоперации.

Оккупированные ВСУ населенные пункты Шахтерское и Богоявленка на южно-донецком направлении находятся под полным визуальным контролем БПЛА «Суперкам». Расчеты, в том числе, помогают корректировать артиллерийский огонь. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Российские беспилотники прекрасно справляются со своими задачами.

«Его с 500-700 метров уже не слышно когда он набирает высоту. Рабочая — 1000 и выше. До трех тысяч поднимается. Полностью ведется воздушная разведка, мы контролируем каждый населенный пункт. Смотрим ротацию противника, подтягивается или нет техника, скопления личного состава», — рассказал командир расчета БпЛА с позывным «Ростов».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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