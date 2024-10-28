Расчет БПЛА «Суперкам» помог скорректировать огонь артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как расчет «Суперкам» помог скорректировать огонь артиллерии
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Подразделения беспилотной авиации активно работают на южно-донецком направлении спецоперации.
Оккупированные ВСУ населенные пункты Шахтерское и Богоявленка на южно-донецком направлении находятся под полным визуальным контролем БПЛА «Суперкам». Расчеты, в том числе, помогают корректировать артиллерийский огонь. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Российские беспилотники прекрасно справляются со своими задачами.
«Его с 500-700 метров уже не слышно когда он набирает высоту. Рабочая — 1000 и выше. До трех тысяч поднимается. Полностью ведется воздушная разведка, мы контролируем каждый населенный пункт. Смотрим ротацию противника, подтягивается или нет техника, скопления личного состава», — рассказал командир расчета БпЛА с позывным «Ростов».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 28 окт
- Один человек ранен после атаки украинского беспилотника в Воронежской области
- 27 окт
- Над Брянской областью за час уничтожили 15 беспилотников ВСУ
- 27 окт
- В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Курской области
- 27 окт
- Артиллерия группировки «Центр» поддерживает наступление ВС РФ в районе Селидово
- 27 окт
- Российские военные освободили населенный пункт Измайловка в ДНР
- 27 окт
- Путин выразил надежду, что Запад услышал его слова об ударах вглубь России
- 27 окт
- План закручивания гаек: у украинцев сдают нервы под натиском политики Зеленского
- 27 окт
- Российские флаги над Селидово и Горняком: ВС РФ наступают на покровском направлении
- 27 окт
- Силы ПВО уничтожили 30 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ
- 27 окт
- Принят закон о расчете военных пенсий в 2025 году
Читайте также
100%
-0.07 104.81
0.30
Нашли ошибку?