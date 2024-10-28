После победы правящей партии в Грузии начались массовые протесты

Внимание Запада приковано и к Грузии, где в минувшие выходные прошли парламентские выборы. Победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта», чья деятельность вызывает раздражение у сторонников проевропейского курса страны.

В их числе и президент Саломе Зурабишвили. В унисон с оппозицией и руководством ЕС она заявила о нарушениях во время голосования и отказалась признавать его итоги. Заодно, по традиции, призвала к массовым протестам. Из Тбилиси — репортаж корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

На площади перед грузинским парламентом — первые протестующие. Развернули плакат. На гостей из России реагируют сдержанно. Интервью дают принципиально только на английском.

«Есть только одна правда. Вы можете верить в разные оценки, но правда всегда одна! И пока все знают эту правду, кто-то до сих пор ничего не понял», — считает местная жительница Натия.

В Тбилиси обстановка постепенно накаляется. Объявлены результаты парламентских выборов, свидетельствующие о победе правящей партии «Грузинская мечта». Но президент страны Саломе Зурабишвили заявила об украденных, по ее мнению, голосах избирателей и объявила об акциях протеста, начиная с 28 октября.

«Я не признаю эти выборы, это то же самое, что признать приход России в Грузию. Я не для этого становилась президентом страны. И не ради этого боролись наши предки», — завиляет президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Грузия — уникальная страна. В том смысле, что в ней премьер-министр, парламент и президент давно и упорно жестко противостоят друг другу. Глава правительства Ираклий Кобахидзе и значительная часть депутатов от той самой «Грузинской мечты» отстаивают курс на суверенитет страны и нормализацию отношений с Россией. А Саломе Зурабишвили — приверженец интеграции в Евросоюз.

Но и это еще не все: Саломе, помимо грузинского, имеет еще и французское гражданство, и вообще — парижский дипломат со стажем. Поэтому ее симпатии к своей первой родине вполне объяснимы.

«Никто не может отнять у Грузии европейское будущее. Мы защищаем наше конституционное право мирно отстаивать каждый голос, наше будущее и возможность проведения в этой стране справедливых и демократических выборов в будущем», — говорит Зурабишвили.

Но что совершенно необъяснимо, это то, с каким упорством президент пытается задвинуть Грузию в Евросоюз. Тут прям все средства хороши: от туманных намеков до откровенного запугивания.

На стороне Саломе — депутаты четырех оппозиционных «Грузинской мечте» партий. Многие из них — выходцы из политических структур бывшего президента Михаила Саакашвили. После выборов они также отказались признавать результаты.

«Мы не признаем результаты этих выборов. Мы считаем, что эти выборы были сфальсифицированы. Мы здесь с президентом, чтобы проконсультироваться с ней, и мы продолжим эти интенсивные консультации и надеемся, что прозападная демократическая оппозиция объединится», — говорит лидер оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Тина Бокучава.

Ситуация вполне может перерасти в уличные беспорядки, которые, очевидно, будут проходить под пристальным наблюдением еврочиновников. Тех самых, которые сулят Грузии отключение от «евроинтеграции» и безвизового режима.

«Наши команды Европейского парламента стали свидетелями высокой напряженности, путаницы и хаоса на некоторых участках, физического нападения на наблюдателей, пытавшихся сообщить о нарушениях, удаления наблюдателей и представителей СМИ с избирательных участков. Кроме того, не всегда обеспечивалась тайна голосования», — говорит глава делегации Европейского парламента Антонио Лопес-Истурис Уайт.

Так ли уж верно считали голоса, очевидно, будут разбирать грузинские суды. Жалоб на действия избирательных комиссий поступило всего чуть больше сотни. А вот количество голосующих и распределение их мнений помогает понять причины сегодняшнего конфликта.

Партия «Грузинская мечта» получила 54% голосов. Но она же за границей — на иностранных участках — всего чуть более 17%. Впрочем, число этих эмигрантов настолько незначительное, что почти не повлияло на победу «Грузинской мечты».

Очевидно, что уличные баталии по поводу результатов голосования у Грузии еще впереди. И уже появились тревожные признаки новой попытки сделать «бархатную революцию».

То, чего здесь давно ждали в Грузии — на площади перед парламентом появились украинские активисты с соответствующей символикой. Говорят, что немалое их количество заехало в страну в последнюю неделю. Цель их присутствия здесь непонятна. Возможно, приехали поделиться своим опытом протестов.