Су-34 разнес «опорник» неприятеля в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 32 0

Опубликовано видео, как российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ под Курском

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Курская область

Российские войска продолжают вытеснять противника.

Экипаж бомбардировщика Су-34 поразил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с личным составом в Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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