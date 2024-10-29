В настоящее время артист находится на операции.
Фото: ТАСС/Григоров Гавриил
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Звезду «Интернов» Александра Ильина экстренно госпитализировали с жалобами на острые боли. По информации 5-tv.ru, врачи диагностировали у знаменитости приступ аппендицита и направили на срочную операцию.
Информация о самочувствии уточняется.
Александр Ильин — российский актер театра и кино, вокалист и автор текстов песен панк-группы «План Ломоносова». Наибольшую известность он получил после роли Семена Лобанова в сериале «Интерны». Представитель актерской династии Ильиных. В кино исполнил десятки ролей в таких картинах и сериалах, как «Царь», «Изображая жертву», «Ваша честь», «Чернобыль», «Трасса», «Закрыть гештальт» и многих других.
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