Звезду «Интернов» Александра Ильина экстренно госпитализировали с жалобами на острые боли. По информации 5-tv.ru, врачи диагностировали у знаменитости приступ аппендицита и направили на срочную операцию.

Информация о самочувствии уточняется.

Александр Ильин — российский актер театра и кино, вокалист и автор текстов песен панк-группы «План Ломоносова». Наибольшую известность он получил после роли Семена Лобанова в сериале «Интерны». Представитель актерской династии Ильиных. В кино исполнил десятки ролей в таких картинах и сериалах, как «Царь», «Изображая жертву», «Ваша честь», «Чернобыль», «Трасса», «Закрыть гештальт» и многих других.