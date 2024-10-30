России будет чем ответить. Президент Путин уже не раз говорил, что безопасность страны для нас превыше всего. А сегодня глава государства объявляет о проведении стратегических ядерных учений. Причем речь идет о практических пусках баллистических и крылатых ракет. Все покажет Павел Матвеев.

Наивно полагать, что в клубе ядерных держав можно постоянно устраивать провокации и рассчитывать, что реакции не будет. Тренировка российских стратегических сил сдерживания — это очевидная реакция на действия Запада, предпринятые в последнее время на ядерной почве. Зачем эта реакция нужна — президент ясно объяснил.

«Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности», — отметил Путин.

А куда деваться, если НАТО, например, проводит масштабные учения «Стойкий полдень». В центре Европы — бойцы из 13 стран, 60 военных самолетов, в том числе способных нести ядерное оружие — и все это, как заявлено, «в целях ядерного сдерживания». Зеленский* же на днях в Брюсселе чуть ли не ультиматум пытался выдвинуть — либо прямо сейчас в НАТО, либо ядерным оружием обзаведемся, а теперь уже выпрашивает у Вашингтона ракеты «Томагавк», которые способны такое оружие нести и бьют уже не на несколько сотен километров, как, например, знакомые нам ATACMS, а на 2,4 тысячи километров. Путин еще на саммите БРИКС ясно дал понять, что номер с ядерным оружием у Украины не пройдет ни при каких обстоятельствах — из Москвы последует реакция.

«Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются», — подчеркнул российский лидер.

По словам президента, Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, однако будет поддерживать ядерные силы на уровне необходимом и достаточном. В текущем году их оснащенность современными образцами вооружения достигла порядка 94%.

«В соответствии с госпрограммой вооружения будем планомерно переводить РВСН на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые, по сравнению с предыдущими поколениями, обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и, что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны. Кроме того, продолжается ввод в состав военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации. Все это необходимо для эффективной защиты России и наших граждан», — добавил Владимир Путин.

В сегодняшних учениях эти ресурсы стратегических сил, о которых сказал Путин, были задействованы весьма масштабно — список внушительный.

«Товарищ верховный главнокомандующий, к тренировке привлекается ракетная подводная лодка стратегического назначения Тихоокеанского флота, подвижный грунтовый ракетный комплекс ракетных войск стратегического назначения „Ярс“, ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота, два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95 МС», — отчитался начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Ядерная триада — когда у страны есть ядерное оружие и на земле, и под водой, и в воздухе — сейчас есть только у России и США. Китай под вопросом, он редко афиширует такие вещи. Это очень важный момент защиты суверенитета, поэтому развивать его и поддерживать в надлежащем состоянии необходимо. Что еще важно — применение ядерного оружия, как было неоднократно заявлено российскими военными, возможно только в качестве ответного удара при ядерной атаке на нашу страну.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.