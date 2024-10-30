«Какао-кризис зрел давно»: почему в России растет стоимость кондитерских изделий

За год сладости подорожали почти в два раза.

Почти в два раза за этот год по стране подорожала продукция кондитерских цехов и шоколадных фабрик. Речь не идет о каких-то конкретных пирожных или конфетах, это — общая тенденция. Почему это происходит, выяснила корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Эклер вместо прежних 39 рублей — 58, а кусок пирога — минимум 120, хотя еще год назад стоил меньше 100. Продавцы не успевают переписывать ценники, а покупатели — следить за всеми изменениями. Например, любимый многими торт «Прага» ровно год назад стоил 499 рублей, сейчас — 700. Разница — почти 40%.

В пекарнях не скрывают: сдерживать цены уже не в состоянии, слишком дорого обходятся ингредиенты. По летним прогнозам, закупочные цены могли взлететь на чуть ли не наполовину. Получилось немного меньше.

«Мука в 2023 году подорожала на 30%, масло и жиры — на 50%, вы, наверное, ходите в магазин и видите, сколько стоит сегодня масло, молоко — на 20%. Это значит, фундаментальные составляющие, скажем, тортов, печенья, галет», — говорит экономист, председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Сергей Федоров.

На 9% выросла и стоимость пальмового масла — неотъемлемого ингредиента начинок для конфет, вафель и бюджетных шоколадных плиток.

Больше всего разницу ощутили поклонники натурального шоколада. Плитка, которая на 70% состоит из какао-бобов, подорожала на 100 рублей, а стоимость килограмма капсул — это так называемый кондитерский шоколад — выросла на целых две тысячи.

«Какао-кризис назревал в течение нескольких лет из-за изменения климата, это очень сильно сейчас ощущается, задержка сбора урожая, очень маленький урожай», — объясняет генеральный директор компании по производству продуктов из шоколада Ольга Яровикова.

Рост цен на сырье — далеко не единственная причина. Действует целый комплекс факторов.

«Все остальное тоже подорожало, и из-за ставки рефинансирования, и из-за того, что логистика, например, подорожала к прошлому году на 30%. Стоимость линейного персонала, работников предприятий или продавцов, тоже существенно выросла», — говорит директор по концепции кондитерской сети Татьяна Корнеенко.

Производители сейчас стоят перед непростым выбором: поднимать цены, рискуя потерять покупателей, или экономить на качестве.

Тем временем, в правительстве прорабатывают меры по сдерживанию цен на основные ингредиенты кондитерских изделий, в том числе на молочную продукцию. Уже активизировали импорт из ряда стран. Но по прогнозам экспертов, в ближайшее время цены на сладкое все же продолжат расти. К новому году они могут подскочить еще на 16% из-за высокого спроса перед праздниками.