Экипаж танка Т-80БВМ открыл путь для штурмовиков ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж танка Т-80БВМ открыл путь для штурмовиков ВС РФ в зоне СВО
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Разведданные для нанесения удара танкистам предоставили расчеты БПЛА.
Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, таким образом открыв путь для продвижения штурмовых подразделений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.
Разведданные для нанесения удара танкистам предоставили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, экипаж провел серию выстрелов по полученным координатам и успешно поразил укрепления противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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