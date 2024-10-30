Разведданные для нанесения удара танкистам предоставили расчеты БПЛА.

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, таким образом открыв путь для продвижения штурмовых подразделений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

Разведданные для нанесения удара танкистам предоставили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, экипаж провел серию выстрелов по полученным координатам и успешно поразил укрепления противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.