В Госдуме предложили использовать маткапитал сразу после рождения малыша

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В настоящее время по закону можно тратить деньги на жилье только через три года.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Жителям России хотят разрешить тратить деньги на жилье в любое время с момента рождения ребенка. В Госдуму внесли законопроект о праве использования маткапитала на улучшение жилищных условий без привязки к возрасту детей.

Сейчас на эту меру поддержки можно рассчитывать, только когда ребенку исполнится три года. Досрочно деньги разрешают потратить только на строящееся жилье и погашение ипотеки. Квартиру на вторичном рынке первые три года купить невозможно. Авторы законопроекта считают, что нововведения позволят улучшить положение российских семей с детьми.

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