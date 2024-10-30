Три года любви: Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали помолвку

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 21 0

People: Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали помолвку спустя три года отношений

Три года любви: Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали помолвку

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Свадьба должна была состояться уже в начале следующего года.

Американский актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Зои Кравиц решили разорвать помолвку спустя три года отношений. Об этом журналу People сообщили многочисленные источники.

Причина отказа от совместной жизни не сообщается. Инсайдеры пояснили, что актеры не только расторгли помолвку, но и прекратили контакты — на фоне ожидаемой в январе 2025 года свадьбы.

При этом сами знаменитости пока не сделали никаких официальных заявлений, в том числе не отвечали на запросы прессы. Однако отмечается, что именно из-за разрыва отношений 35-летняя Кравиц последнее время появляется на публике без украшения на безымянном пальце.

Звездная пара стала встречаться еще в 2021 году, а о помолвке объявила в 2023-м. Последнее время Татум и Кравиц совместно работали над съемками триллера «Подай знак», который вышел в этом году. Примечательно, что в нем зрители увидели связь с нашумевшей историей о «белых вечеринках» рэпера P. Diddy.

К слову, 44-летний Татум ранее тепло отзывался о своей будущей жене, отмечая ее открытость к диалогу. Кравиц тоже признавалась в любви к актеру, именно поэтому в октябре 2023 года она с радостью приняла кольцо.

Ранее 5-tv.ru писал, что скандального рэпера P. Diddy обвинили также в сексуальном насилии над 10-летним ребенком.

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