Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов судится из-за опеки над дочерью

Актер не хочет, чтобы ребенок был инструментом для манипуляций.

Актер Владимир Селиванов подал иск на установление места жительства своей дочери Евы. Об этом пишет сам Владимир на странице в своей социальной сети.

«Я не хочу говорить про нее [про бывшую жену — прем. ред.] дурно, но звонки в любое время дня и ночи на тему ''срочно перечисли денег, или дочь ты не увидишь'' стали нормой. Также стало нормой транслировать через ребенка непосредственно свои запросы: ''Перечисли маме денег''. <…> Я хочу, чтобы ребенок был здоровым и любимым, а не был постоянным инструментом шантажа и манипуляций», — пояснил актер.

Так же звезда сериала «Реальные пацаны» поспешил успокоить общественность, уточнив, что определение места жительства — это не препятствие в общении ребенка с матерью.

С бывшей женой, Викторией Маркиной, Селиванов состоял в браке с 2017 года по 2023-й. В настоящий момент он взял в супруги Александру Калмыкову, от которой тоже уже есть совместный ребенок. Всего детей у актера четверо.

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