Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов судится из-за опеки над дочерью

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Актер Владимир Селиванов судиться из-за опеки над дочерью

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов судится из-за опеки над дочерью

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актер не хочет, чтобы ребенок был инструментом для манипуляций.

Актер Владимир Селиванов подал иск на установление места жительства своей дочери Евы. Об этом пишет сам Владимир на странице в своей социальной сети.

«Я не хочу говорить про нее [про бывшую жену — прем. ред.] дурно, но звонки в любое время дня и ночи на тему ''срочно перечисли денег, или дочь ты не увидишь'' стали нормой. Также стало нормой транслировать через ребенка непосредственно свои запросы: ''Перечисли маме денег''. <…> Я хочу, чтобы ребенок был здоровым и любимым, а не был постоянным инструментом шантажа и манипуляций», — пояснил актер.

Так же звезда сериала «Реальные пацаны» поспешил успокоить общественность, уточнив, что определение места жительства — это не препятствие в общении ребенка с матерью.

С бывшей женой, Викторией Маркиной, Селиванов состоял в браке с 2017 года по 2023-й. В настоящий момент он взял в супруги Александру Калмыкову, от которой тоже уже есть совместный ребенок. Всего детей у актера четверо.

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