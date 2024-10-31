Виолончелист Сергей Ролдугин выступил с государственным оркестром Башкирии

Невероятные эмоции испытали зрители концерта в Уфе. Его дал народный артист России Сергей Ролдугин. Вместе с Государственным симфоническим оркестром Республики Башкортостан он исполнил одно из своих любимейших произведений, в котором переплетаются славянские мотивы и индейские легенды. С подробностями наш корреспондент Роман Ишмухаметов.

Кто-то из музыкантов разыгрывается. А кто-то настраивается на репетицию, играя в настольный теннис.

«Дыхание немного».

«Вы на каком инструменте играете?»

«Труба».

Когда в зал входит народный артист Сергей Ролдугин — оркестр аплодирует.

«А я еще ничего не сыграл», — улыбается виолончелист.

Вместе им предстоит исполнить один из самых известных в мире концертов для виолончели с оркестром Антонина Дворжака.

«Один из величайших немецких композиторов Брамс, услышав этот концерт чеха Дворжака, сказал: «Если бы я знал, что можно такой концерт написать для виолончели, я бы его давно написал», — рассказывает народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Каждый концерт Сергея Ролдугина в любом городе всегда событие. Здесь на высоких берегах реки Белая в Уфе прославленный виолончелист выступает не впервые. Публика всегда с нетерпением ждет встречи с маэстро. Перед одним из главных концертных залов республики — огромная афиша. Зрители занимают места. Все билеты проданы.

Это сочинение Дворжака многие критики считают величайшим виолончельным концертом в истории. Произведение пронизано славянскими интонациями, а виолончель, которая прежде интерпретировалась как, в основном, лирический инструмент, словно зазвучала по-новому.

«И вот самое главное, что нам дает сотрудничество именно с Сергеем Павловичем. Мы погружаемся в такую настоящую, неподдельную, глубокую интерпретацию, когда исполнитель не на показ что-то делает, а когда исполнитель в полной мере проживает сочинение, которое он играет, и, конечно, это очень сильно энергетически влияет на оркестр», — подчеркивает главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан, народный артист Республики Башкортостан Дмитрий Крюков.

И конечно, не только на музыкантов. Зал словно замирает.

«Понравилось все!»

«Очень вдохновенная, хорошая музыка».

«Отличный вечер! Очень понравилось».

Овации не смолкали. Так аплодируют только выдающимся мастерам. Народный артист России Сергей Ролдугин теперь еще и народный артист Башкортостана. Прославленный виолончелист очень тепло поблагодарил всех со сцены.

«Я чувствую в этой награде частичку любви каждого из вас, кто присутствует в этом зале. Правда, хочется поблагодарить руководство Радия Фаритовича, и попросить его построить новый зал специальный», — обратился со сцены маэстро.

Зал с хорошей акустикой для концертов именно классической музыки. Идущая в ногу со временем, хорошо развивающаяся Уфа — нуждается в такой площадке. Об этом Сергей Ролдугин еще раз заявил, отвечая на вопросы журналистов после концерта.

«Шаляпин здесь, Абдразаков сейчас, понимаете? И нет вот этой жемчужины, которая называется концертным залом. Если есть какая-то уже электроника и подзвучка, то это уже, это уже ненастоящее, а в Башкортостане искусство — настоящее. И вот не хотелось бы, чтобы был какой-то компромисс. И как это столица и с такими традициями, а вершины нет», — уверен Сергей Ролдугин.

Прощаясь с уфимским зрителем маэстро Ролдугин исполнил еще и сентиментальный вальс Чайковского. Этот вечер в Уфе — долгожданный подарок для всех ценителей классической музыки.