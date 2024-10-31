Не только Гуфу: врач рассказала, кому опасно ходить в баню

Зачастую походы в парилку могут иметь непредсказуемые последствия.

Как известно, русская баня — отличное место для расслабления. Однако последствия такого досуга могут оказаться совершенно непредсказуемыми для любого человека. Кто-то после такого мероприятия волшебным образом оказывается в другом городе. А кто-то, как рэпер Гуф (Алексей Долматов), снимает баню в компании красивых девушек, а к утру оказывается в полиции. Другие и вовсе могут не пережить поход в парную из-за показателей здоровья. Кому можно воспользоваться таким видом отдыха, а кому лучше воздержаться — рассказала врач-терапевт Алина Малыгина в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, баня сама по себе полезна для организма, так как помогает закалиться, улучшить работу легких и является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Однако есть несколько нюансов.

Кому нельзя ходить в баню?

Категорически нельзя париться в бане людям с высоким артериальным давлением, говорит Малыгина, а также тем, у кого есть какие-либо судороги, воспаления или психические расстройства.

Людям, болеющим раком, тоже не рекомендуется париться. Если у человека имеется недостаточность внутренних органов, проблемы с щитовидной железой или острые кожные заболевания, то вход в баню также противопоказан.

При этом тем, у кого есть мочекаменная и желчнокаменная болезни, или же аритмия и интоксикация любого происхождения, то баня не запрещена. Однако в данном случае лучше проконсультироваться с врачом и быть максимально осторожным.

Если у человека есть какие-либо противопоказания, но он все равно решил пойти попариться, то это может выйти ему боком. Например, человек с высоким давлением или сосудистыми заболеваниями может получить инсульт.

«При инфекционных заболеваниях баня может радикально усугубить состояние. При обострении хронических заболеваний может произойти сбой пораженного органа. Все это очень опасно для жизни», — предупреждает врач-терапевт.

Баня опасна для любого человека?

Если нет никаких противопоказаний, то все равно стоит быть максимально внимательными, так как всегда есть риск развития сердечно-сосудистой недостаточности из-за перепада высоких температур.

«Это чревато потерей сознания, сами понимаете, насколько это опасно в бане», — объясняет невролог.

Если есть какое-либо чувство недомогания, то стоит покинуть парную и сходить к врачу, особенно, если присутствует слабость, нехватка воздуха, тяжесть за грудью, боль в любой части тела, кружится голова и темно в глазах.

Чтобы снизить риск негативных последствий, лучше перед посещением бани ополоснуться простой водой, но не мочить волосы. В самой бане лучше сидеть в специальной шапочке и делать перерывы каждые 10 или 15 минут. При этом не стоит резко повышать температуру — лучше начинать с нижних этажей.

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