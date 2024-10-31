Актера из сериала «Оптимисты» дважды обманули на общую сумму в 700 тысяч рублей

Связывались мошенники с пострадавшим 74-летним актером при помощи мессенджеров.

Актер театра и кино Юрий Оборотов стал жертвой мошенников. Артист потерял почти 700 тысяч рублей. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Злоумышленники позвонили Оборотову на телефон через мессенджер WhatsApp и представились сотрудниками ЕМИАС. Ему сообщили, что приложение нужно обновить через предоставленный ими аккаунт. Зайдя в него, ничего не подозревающий Юрий загрузил мобильное приложение.

После он вошел в приложение банка и обнаружил, что с его счета произошло списание денежных средств в размере 58 тысяч рублей. Артист обратился в полицию.

На этом история не закончилась. Спустя пять дней после написания заявления, Оборотов вновь столкнулся с мошенниками и потерял еще 600 тысяч рублей.

На этот раз с 74-летнем актером мошенники связались через мессенджер Telegram. Неизвестный сообщил артисту, что у сотрудников ФСБ имеются к нему вопросы. После поступил звонок, где незнакомец представился правоохранителем и сообщил, что неизвестные лица завладели данными заявителя и могут похитить его денежные средства из банка.

По указаниям якобы сотрудника ФСБ Юрий Викторович снял через банкомат 600 тысяч рублей и передал их неизвестной пожилой женщине. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Юрий Оборотов дебютировал в кино в 1990 году в картине «Мир в другом измерении». В его фильмографии 37 работ. Среди проектов актера: «Оптимисты. Карибский кризис», «Братья», «Система», «Чернобыль», «Две зимы и три лета».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актрису Янину Мелехову обманули мошенники.